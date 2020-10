Estos son los onces probables del Celta-FC Barcelona

Después de arrasar al Villarreal en el Camp Nou (4-0), el Barça va a Balaídos con un hambre voraz para intentar acabar con la maldición. Y es que el cuadro 'culé' no gana desde 2015 en el feudo del conjunto gallego.

Para ello, Koeman va a presentar el mismo once que aplastó al 'submarino amarillo'. Coutinho y Ansu Fati cuajaron un gran partido y el técnico holandés quiere explotarlos de nuevo.

No hay que olvidarse ni de Griezmann ni de Messi. Lo curioso del caso es que Leo visita un estadio en el que no marca desde marzo de 2013, siete años han pasado desde la última vez que perforó la red rival.

Por su parte, Óscar García, que no suele dar demasiadas pistas sobre su equipo titular, podría introducir una novedad respecto a la pasada jornada: la de Okay Yokuslu e incluso no se descarta la entrada del joven Miguel Baeza por Emre Mor.

Los que parecen fijos son los ex azulgranas Denis Suárez y Nolito, las figuras del Celta. Y en la punta de ataque estará un Iago Aspas que lleva tres dianas en tres jornadas disputadas.

Alineaciones probables del Celta-FC Barcelona

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Olaza; Tapia, Okay; Denis Suárez, Baeza, Nolito; Iago Aspas.

FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Coutinho, Griezmann, Ansu Fati; y Messi.