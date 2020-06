"Estoy convencido de que seguiré un tiempo en el Barcelona"

El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic está deseando volver a la cancha, confiado en lograr muchos trofeos con su club, pues se siente plenamente en forma a una semana de la prevista reanudación de LaLiga, según ha declarado al portal croata 'Tportal'.

"No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado bien estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona", dijo el futbolista de 32 años.

Tras comentar que el fútbol es para él lo más importante, expresó su deseo de estar simplemente "feliz, y disfrutar", una vez se haya reanudado el campeonato.

"Esto quiere decir ganar todavía muchos trofeos con el Barcelona", dijo el internacional croata, de cuyo estatus en el cuadro azulgrana y eventuales nuevos fichajes se ha especulado en muchas ocasiones en la prensa deportiva.

Al respecto, Rakitic destacó que quiere cumplir con su contrato con el club, que vence en 2022, y que su familia está a gusto en Barcelona.

Sobre la reanudación del campeonato español, consideró necesario "estar preparado desde el primer día para ganar el título" porque la Liga "es difícil, igualada y todos los partidos serán difíciles".

Además, debido a la pandemia del coronavirus, vaticinó que "nada volverá a ser igual", y, en especial, dejó claro que sentirá la falta del público, ya que "no será lo mismo jugar en el estadio ante las gradas llenas de hinchas, tener su apoyo", que hacerlo sin ellos.

El Barça reanudará LaLiga con dos puntos de ventaja frente al Real Madrid.