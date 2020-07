"Estoy fastidiado y enfadado"

El Cádiz dejó escapar una buena oportunidad para haber amarrado el ascenso de forma definitiva, pero el Fuenlabrada asaltó el Ramón de Carranza (0-1).

Cervera lamentó el tropiezo. "Los errores en el fútbol se cometen, pero el contrario te tiene que obligar a ello, no que los cometas tú solo, y creo que cometimos algunos nosotros solos. Estamos aquí por algo, lo vamos a solucionar, pero no vamos a dejar pasar las cosas; yo no, las grabo siempre", reconoció, muy molesto, el técnico del conjunto amarillo.

En esta línea, recordó que ya dejaron pasar opciones de ascenso "hace dos años ante el Granada y el año pasado contra el Extremadura, y estas cosas no se pueden dejar pasar, hay que tomar decisiones y eso es lo que hay hacer".

Añadió que "el vestuario está fastidiado" por la derrota y él particularmente, "muy enfadado y muy fastidiado", aun "sabiendo que hay más posibilidades tanto propias como de otros", pues el Cádiz podría subir a Primera este domingo si el Zaragoza no le gana al Oviedo en La Romareda.

"Pero era un partido en casa, el rival no se acercaba a la portería", lamentó el entrenador cadista, que insistió en que no se pueden cometer los errores cometidos y puso como ejemplo que hicieron dos penaltis, el del 0-1 tras un saque de banda a favor, y otro que al final no fue concedido por un fuera de juego visitante.

Cervera consideró que el triunfo madrileño llegó por los "errores" de su equipo, que "todo" lo que no realizó en la primera parte lo quiso "hacer en la segunda", cuando hay que limitarse "sólo a las cosas que haces bien" y evitar "las que haces mal", además de que "cuando quieres hacer muchas cosas" no suele salir nada.

"Quedan muchas bolas, pero también para los demás. Sé que hay muchas posibilidades, pero me da igual, no quiero ver más lo que vi ante el Fuenlabrada, y sé que es muy difícil, que hay mucha presión, angustia y ansiedad, pero a veces hay que simplificar porque hemos sido muy buenos por lo simple que éramos", aseveró Cervera.