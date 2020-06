"Estoy harto de De Gea, le daría de puñetazos"

Tottenham y Manchester United igualaron a uno en el regreso de ambos a la Premier League tras el parón por el coronavirus. El tanto de los locales provocó muchas críticas hacia un De Gea al que le reprocharon que pudo hacer más en el disparo de Bergwijn.

Uno de los que más ferozmente atacó al español fue, sin duda, Roy Keane. Al menos, que se tenga constancia. Y es que el ex jugador irlandés no se mordió la lengua durante la retransmisión del encuentro en 'Sky Sports'.

"Estoy harto del portero. Llegaría al descanso y le daría de puñetazos a ese tipo. Es una jugada normal para un meta cualquiera. Estoy atónito. Tienen que pasar cosas al descanso", aseguró Keane.

Pero no solo tuvo cuchillos para el meta. El irlandés también apuntó a otros nombres: "He visto mucho fútbol y estoy aún en shock por el gol. Lo veo y exploto, no puedo creer a Shaw. Cabecear y correr hacia adelante. Me quedo pasmado con Maguire, un internacional inglés que haga eso..."

Aunque poco tardó en volver a acordarse del portero: "Si yo fuera Solskjaer, haría algunos cambios. A De Gea y Maguire ni siquiera les dejaba volver en el autobús, que cojan un taxi hasta Mánchester".

"No es que el United haya jugado mal, pero tienes que tener más personalidad, más músculo. El Tottenham ha sido más solido, pero mi United... Maguire, De Gea... Son internacionales con peso, tienen que hacer su trabajo. Tenemos que estar entre los cuatro mejores, no ganar la Premier", concluyó.