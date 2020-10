"Estoy muy contento con mi equipo"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Borussia Park una vez concluido el segundo partido del Real Madrid en esta Champions League.

El entrenador, tras el empate, fue claro: “Había que sacar nuestra disciplina pensando que nos podíamos volver a meter en el partido. Eso demuestra el carácter del equipo y jugando así vamos a conseguir cosas importantes, eso seguro”.

“Nos ha faltado el gol. No marcamos los primeros, pero es lo que pasó. Una pérdida de balón nuestra, ellos son buenos al contragolpe y en la primera jugada la meten en la escuadra. Esto es el fútbol, puede pasar. Lo que me interesa es la reacción y con 2-0 en un partido de Champions volver a meterte en el partido es muy complicado y es lo que hicimos. Estoy tranquilo porque veo al equipo jugar así, y así vamos a hacer cosas, seguro”, añadió.



Pasar de fase

“Nosotros vamos a hacer todo para pasar, como siempre. Lo que queremos es ganar siempre los partidos. Estoy contento porque mi equipo sé que lo ha dado todo. No hay partido fácil hoy en día. Hay que seguir a lo nuestro y jugando así vamos a hacer cosas muy buenas. Estoy convencido de que vamos a pasar de fase, claro”.





“Es su primer partido después de mucho tiempo fuera. El plan era ese, intentar jugar y poco a poco es lo que tenemos que hacer con. Que entre poco a poco, ya está. Luego de qué manera, veremos los partidos. Como jugamos cada tres días veremos cómo lo vamos a hacer”, detalló.

Y continuó en esa escena: “Es un resultado merecido, aunque podíamos haber ganado porque hacemos todo por ganar, pero hay un equipo enfrente que nos ha puesto en dificultades. No nos hemos asustado y hemos seguido abriendo nuestro terreno y hemos conseguido volver con carácter. Eso es con lo que me quedo al final. Porque perder 2-0 en Champions y conseguir el empate es un buen resultado. Si seguimos jugando como lo hemos hecho, lograremos cosas bonitas y ganaremos partidos”.



Asensio

“Ha hecho un buen partido, importante. Ha sido dinámico. Él en conducción siempre tiene peligro. Sabemos las cualidades de Marco, pero creo que estuvimos muy bien todos, los que jugaron y los que entraron. Lo que tiene es un golpe, no hay que tener más preocupación”, recordó Zidane.



Autocrítica

“Lo más importante para nosotros es seguir trabajando. Te puedo decir que estoy muy contento con mi equipo. Vosotros lo que tenéis que hacer es vuestro trabajo y nosotros el nuestro. Tú preguntas y yo te voy a contestar siempre lo mismo porque esto no va a cambiar nunca”.