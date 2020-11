"Evra se fue a un viaje de trabajo y no volvió, rompió el matrimonio y vive con una joven de 25"

Patrice Evra sigue dando que hablar en las redes sociales por su díscolo carácter. El ex jugador francés, de 39 años, ha sido noticia en las islas británicas por su sorprendente ruptura de matrimonio con Sandra, su ex mujer, con la que llevaba 13 años casado.

"Evra se fue a un viaje de trabajo de 15 días y no volvió, rompió el matrimonio y ahora se ha prometido con una joven de 25", narró Sandra, de su extraña ruptura con Evra.

El jugador escapó tras lograr un trabajo como comentarista y ya no regresó. El 4 de marzo, pidió el divorcio. "He tardado mucho tiempo en darme cuenta de cómo es. Es una rata", profundizó su ex pareja.

Ahora, Patrice Evra ha encontrado el amor con la modelo Margaux Alexandra, 14 años menor que él. A ambos no les importa compartir su amor en las redes sociales cada día.

"Hace más de un año que estamos juntos, quiero decir, desde que me robaste el corazón. Después de la segunda vez que nos vimos, te dije que serías mi esposa por el resto de mi vida. No puedo vivir sin ti", publicó recientemente el ex jugador en Instagram.

Curiosamente, Sandra ya había sufrido varias infidelidades por parte de Evra en 2010 y 2013 con Danielle Silvester y Carla Howe, su ex mujer reveló a 'Daily Mail'.