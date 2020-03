Expósito aseguró que practicó a tope para el torneo de FIFA

Ibai Llanos se puso en boca de todos de nuevo creando un torneo de FIFA con los equipos de la Primera División. Todos eligieron a un representante y este se puso manos a la obra para ir a por todas en el campeonato. El del Eibar es Expósito y, en declaraciones al club, dijo que se preparó a tope.

"He practicado a 'full' con el videojuego para llegar lo más lejos posible en el torneo. Me parece una idea magnífica la que ha propuesto Ibai Llanos. Nos vamos a entretener mucho, va a ser muy divertido. He estado jugando e intentando ponerme en la mejor táctica posible para poder llegar lo más lejos posible a este torneo", afirmó.

Respecto a cómo lleva la cuarentena, dijo: "De momento, lo estoy pasando bastante bien. Me levanto temprano para hacer los ejercicios físicos que nos ha mandado el club. Estoy llevándolo bastante bien para que, cuando volvamos a los entrenamientos, no cueste tanto".

También se refirió a los fans: "Quiero mandar un mensaje de ánimo a toda la afición del Eibar, a todos los 'armeros', que estén tranquilos, que estén en casa. Para todos los aficionados, tanto los que son apasionados al fútbol como a todo el mundo en general les digo que intenten estar en casa tranquilos. Hay que disfrutar de la familia. Divertíos de la mejor manera que podáis. Os mando un saludo y un fuerte abrazo para todos".