Fallece a causa del coronavirus el aficionado más fiel del Charlton Athletic

Seb Lewis no era un hincha más. Era el hincha más fiel que ha tenido el Charlton Athletic en su historia reciente. Un aficionado que no se perdió ni un partido de su equipo desde 1998, jugase donde jugase. Ha fallecido a los 38 años a causa del COVID-19.

Comenzó a ir a The Valley, campo del Charlton Athletic, en 1993, pero su historia empezó a labrarse a partir de 1998. Fue entonces cuando comenzó una racha que le hizo presenciar la friolera de 1.076 partidos del Charlton de forma consecutiva.

Asistió a todos los encuentros desde 1998, fueran en The Valley o fueran a domicilio. Se ganó el cariño de la afición y se convirtió en una especie de celebridad.

Cuando llegó a los mil partidos seguidos, el club le homenajeó con el Pride of The Valley Award, un reconocimiento a su inquebrantable fe en el equipo. En ese tiempo vio al Charlton en la Premier, en el Championship y hasta en la League One. No importaba.

Pero el coronavirus ha acabado con su vida. A los 38 años ha fallecido a causa del virus, dejando al Charlton y a sus aficionados desolados por la noticia.

Pero es posible que no sea una muerte en vano. El club está aprovechando la situación para pedir a sus aficionados que cumplan el confinamiento. Que lo hagan por Seb. Quedáos en casa por Seb.