Fallece a los 61 años el ex jugador y mítico comentarista Michael Robinson

El mundo del fútbol se viste de luto tras el fallecimiento de Michael Robinson (Leicester, 1958). Ex jugador del Preston North End, Manchester City, Brighton & Hove Albion, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna, ha perdido la batalla contra el cáncer.

Querido por toda la sociedad futbolística, Michael Robinson deja un gran legado no solo dentro de los terrenos de juego, sino también fuera, donde se consolidó como uno de los mejores periodistas en España.

Robinson llevaba desde el 2018 luchando contra un cáncer que finalmente no ha podido superar. Siempre con una sonrisa en la boca, el ex jugador y comentarista deja un vacío en el fútbol.

Comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Coventry City. Tras jugar en varios conjuntos amateurs, Robinson se marchó al Preston North End, donde comenzó a hacer carrera. Siempre acostumbrado a liderar los ataques, el Manchester City, un preludio de lo que es hoy en día, se fijó en él para refozar la parcela ofensiva antes de fichar por el Brighton & Hove Albion.

Las buenas actuaciones en su equipo, que llegó incluso a jugar la final de la FA Cup de 1983 ante el Manchester United, hicieron que el Liverpool se fijase en el jugador. Robinson cumplió su sueño, si bien la dupla formada por Ian Rush y Kenny Dalglish no le dejaron muchos minutos. Pese a todo, Michael Robinson se marchó del cuadro 'red' tras dos temporadas y después de conseguir el triplete en la temporada 83-84 con la Liga, la Copa de la Liga y la Copa de Europa ganada a la Roma.

La falta de minutos le llevó al Queens Park Rangers antes de salir por primera vez de Inglaterra para firmar por Osasuna. "Era la peor de todas las ofertas que tenía, pero quería jugar mis últimos años en un lugar en el que me sintiera apreciado", confesó a 'JotDown'. Sus molestias en la rodilla derecha marcaron sus últimos años como profesional. Pese a ello, en Osasuna se ganó el cariño de todo el público gracias a su entrega y a su pundonor.

Dupla con Carlos Martínez

Tras su retirada, Michael Robinson terminó sus estudios en Periodismo y entró en Televisión Española para comentar la Liga Inglesa antes de ir al Mundial de 1990. Ese mismo año conoció a Alfredo Relaño, que lo introdujo en Canal + para formar la pareja más reconocida del mundo del fútbol con Carlos Martínez.

Durante 30 años, Martínez y Robinson han narrado miles y miles de partidos de Primera División, siendo la voz del mundo del fútbol en España y convirtiéndose en uno más en las casas de las familias.

Pero Robinson no solo estuvo retransmitiendo, sino que también se hizo cargo de 'El Día Después', programa que sigue vigente en la actualidad y que le llevó a ganar el Premio Ondas. Con su programa de reportajes 'Informe Robinson' se consolidó como figura mediática y también recibió numerosos premios.

Robinson, pese a la noticia de su cáncer, siguió trabajando hasta el último día junto a Carlos Martínez y Julio Maldonado, Maldini, en la retransmisión de los encuentros de Primera División.

No solo en 'Canal+', ahora 'Movistar+', realizó labores de periodista. Empezó como colaborador con José Ramón de la Morena en la 'SER' y ha sido el rostro de los videojuegos con los que han crecido generaciones, el PC Fútbol.

Su pasión por Cádiz

La vinculación de Michael Robinson con Cádiz es profunda. Hijo adoptivo de la ciudad, el ex jugador es un enamorado de la Tacita de Plata y lo demostró en cada ocasión que tuvo.

Robinson decía que Cádiz tiene "duende". "Es la única ciudad occidental donde el capitalismo no es la ley. Me gusta la ciudad, me gusta cómo afrontan la vida los gaditanos, me fascina", explicó en 2010.

Siempre con una sonrisa en la boca, Michael Robinson deja un gran legado no solo en los terrenos de juego, sino en toda la sociedad inglesa y española por su carisma.