Fe máxima contra mínima ventaja en los Juegos del Mediterráneo

El Almería llega al partido de vuelta del 'play off' con más fe que argumentos. Los de José Gomes, presos de un sinfín de cambios en una ya de por sí extraña temporada, deberán remontar el 1-0 que logró el Girona en Montilivi. Pero los catalanes no se fían y Francisco ya ha advertido que "quien se relaje no subirá al avión".