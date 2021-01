Felipe Melo atizó con dureza a Chiellini y De Boer

Felipe Melo concedió una entrevista a la 'La Gazzetta dello Sport' en la que volvió a hablar de Giorgio Chiellini, con el que compartió vestuario en la Juventus y con el que también ha tenido ya varios enfrentamientos.

"Es un estandarte de la Juventus pero, desafortunadamente, siempre está haciendo daño. En el fútbol, lo que pasa en el vestuario se queda ahí. Sus compañeros de equipo deberían tenerle miedo porque si hablaba de alguien que jugó en la Selección con él, tal vez podría hacerlo de alguien con quien comparte el campo", comentó el jugador de Palmeiras.

Y añadió: "En Brasil lo llamamos ética. Si no tiene, es un problema. Yo tengo ética y por eso no hablo mal de él. Yo le apoyo. Espero que gane un torneo internacional y así sea más feliz en su carrera".

El mediocentro brasileño de 37 años también tuvo tiempo de hablar de la etapa de Frank de Boer como entrenador en el Inter de Milán: "Había jugadores que no jugaban nada y podrían haberlo hecho bien en otro equipo. De Boer no lo hizo bien en el Inter. No se puede decir que es un entrenador de mierd*, no se puede decir que es malo, le respeto como persona".

"Cuando él llegó, yo jugaba y pasé de jugar, a no jugar. No le puedo decir que es malo solo por no hacerme jugar. Era su decisión. Fue un gran jugador, pero en el Inter como entrenador no lo hizo bien. Hizo una cagad* increíble. No sabía ni una palabra de italiano. Pero, ¿es culpa suya o de quien le pone ahí?", comentó sobre un entrenador que solo le alineó 184 minutos.