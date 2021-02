Felipe pidió calma: "No hay favorito en un campeonato como el español"

Felipe no cree que haya que ir tan rápido dando al Atlético de Madrid como favorito para ganar la Liga Española. En una entrevista con un medio de su país, se mostró cauto. Elogió a los rivales directos de la escuadra rojiblanca y recordó que queda mucho por delante.

"No hay favorito en un campeonato como el español. Hay muchos clubes de calidad. Creo que es natural que hablen de nuestro equipo por la ventaja que hemos logrado, pero ahora tenemos la misión más ardua, que es mantenernos en la cima. Estamos obteniendo los resultados, lucharemos hasta el final por nuestros objetivos", aseguró en una entrevista con Rafael Reis, periodista de 'UOL'.

"Pero sabemos que hay grandes equipos detrás que están queriendo ocupar nuestro lugar. Siempre pensaremos partido a partido y esperamos mantener o incluso incrementar esta diferencia en la tabla para que, al final, podamos celebrar", añadió.

Sobre el Barcelona y el Real Madrid, comentó: "Sé que son grandes equipos con grandes jugadores. No es posible subestimar a estos clubes en ningún momento. Pero aquí vamos a pensar en nuestro equipo, en nuestros jugadores y en lo que debemos hacer en el campo. Si nuestra cabeza está en nuestro partido, en lo que tenemos que jugar hasta el final del campeonato, estaremos más cerca de nuestras metas".

Y concluyó en la misma línea: "No me gusta hacer comparaciones y no creo que debamos pensar en ello. El Atlético de Madrid ha sido uno de los clubes más grandes del mundo durante mucho tiempo, por lo que siempre entrará a la competición en busca de grandes objetivos y logros. La presión y la exigencia existen en todos los grandes clubes, en el Atlético no es diferente. Pero nos estamos preparando mucho para que esta sea una gran temporada".