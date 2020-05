Fellaini y Witsel, al rescate del Standard: ¡evitaron su desaparición!

Marouane Fellaini, actual jugador del Shandong Luneng, y Axel Witsel, futbolista del Borussia Dortmund, han tenido un hermoso gesto con el Standard de Lieja, histórico club de Bélgica.

Ambos internacionales belgas pasaron sus primeros años como jugadores profesionales en el mencionado club justo antes de dar el salto de calidad al fútbol europeo, unos comienzos que no olvidan.

Por eso, tal y como asegura el diario 'Het Nieuwsbland', ambos jugadores han querido aportar grandes cantidades económicas de su propio sueldo para evitar la desaparición de un equipo con 122 años de historia.

El Standard de Lieja se encuentra en graves problemas económicos, una complicada situación que se ha visto empeorada debido a la pandemia de coronavirus que ha paralizado el fútbol en todo el mundo.

Debido a sus graves problemas salariales y de liquidez, el equipo que ha levantado diez Ligas y ocho Copas habría sido descendido a la Cuarta División Belga, lo que hubiera acarreado su desaparición.

Algo de lo que ya se pueden olvidar gracias, en parte, a la gran ayuda de sus dos ex jugadores. Pese a que no se han hecho oficiales las cifras exactas, el mismo medio mencionado habla de una inversión de 2,5 millones de euros por parte de Witsel y 3 millones del ex jugador del Manchester United.