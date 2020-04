Fernandinho no descarta probar en la MLS en un futuro

Por muchas ofertas que le puedan llegar a Fernandinho procedentes de la MLS, de momento no tiene pensado dejar Inglaterra. El jugador del City afirmó estar encantado en Mánchester.

"Tanto mi familia como yo estamos bien aquí. Es una ciudad muy bonita, todo el mundo tiene pasión por los partidos, aman el fútbol", dijo Fernandinho en declaraciones recogidas por 'Daily Mail'.

La hinchada siempre le ha transmitido su cariño: "Desde que estoy aquí puedo sentir el amor y el respeto de los fans. Eso es bueno, te da una motivación extra para trabajar y saltar al campo. Echo de menos mi país, pero estoy haciendo mi trabajo", expresó.

¿Y de cara al futuro? Ahí no descarta Fernandinho un cambio de aires. "He pensado lo de la MLS... Si me llega alguna propuesta en el futuro, lo consideraré, eso seguro", concluyó.