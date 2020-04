Fernando explicó de dónde viene su curioso apodo de 'Pulpo'

El centrocampista brasileño del Sevilla Fernando está sacando provecho al parón obligado por confinamiento para recuperarse de una lesión. En unas declaraciones concedidas a 'AS', explicó sobre su estado.

"Si el campeonato hubiera seguido me habría perdido siete u ocho partidos. Y ahora posiblemente, si sigo bien, no me perderé ninguno", explicó.

Además, también quiso hablar sobre el conjunto hispalense: "El Sevilla es un equipo muy conocido en Brasil, aquí han triunfado compatriotas míos como Luis Fabiano, Alves, Renato, Baptista, Adriano... Se viene a ganar y yo quiero ganar siempre".

También tuvo tiempo Fernando de hablar de la calidad de la Liga Española: "Cuando juegas aquí te das cuenta de que hay una calidad impresionante. En Inglaterra no tienen tanta técnica para tener el balón, girar o hacer un buen pase. Pero cualquier equipo de Primera te quita la pelota y combina rápido. Eso en mi posición, la de mediocentro defensivo, es algo letal. Si te equivocas un poco, te matan".

Finalmente, el jugador sevillista quiso explicar por qué le apodan el 'Pulpo': "Ocurrió en el Oporto. En 2009 empatamos 2-2 en Old Trafford y robé muchos balones, hice un partidazo. ¿Un apodo raro? A mí me gusta, estoy muy orgulloso".