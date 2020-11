Fernando reconoció el bajón en la segunda mitad

El brasileño Fernando Reges cree que al Sevilla se le fue el partido de San Mamés, un 2-1 con remontada del Athletic en el último cuarto de hora, en la segunda mitad, en la que cree que su equipo "bajó mucho sus prestaciones".

"Pienso que la primera parte estuvimos muy bien pero en la segunda bajamos mucho", dijo el jugador de Goiás a los micrófonos de 'Movistar LaLiga', ante los cuales pidió a su equipo "concentración" en las jugadas de estrategia.

"Tenemos que estar más concentrados en el balón parado, no tenemos disculpa. Son muchos partidos, a veces estamos cansados y falta un poco de concentración pero no podemos poner excusas. esperemos que no pase esto otra vez", reflexionó Fernando.

Y apuntó también que "en los dos próximos partidos" deben "estar muy concentrados y sumar" puntos para salir de la zona baja de la tabla clasificatoria, donde se han quedado de momento en la decimocuarta posición con siete puntos en ocho jornadas, aunque con dos partidos menos disputados.