Fernando Santos y el futuro de CR7: "Mis consejos se los doy personalmente"

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo? La Juventus se plantea su salida en verano y dónde acabará es una incógnita, pero de por medio hay una Eurocopa y el inicio de la clasificación al Mundial de Catar. Es en lo que se centra Fernando Santos, seleccionador de Portugal.

Durante la rueda de prensa previa al partido contra Azerbaiyán, el técnico fue cuestionado por el futuro de Cristiano y este se negó a entrar. Fernando Santos confesó que le une una buena amistad con el delantero y que toda la ayuda que necesite, se la dará en privado.

"Mis consejos se los doy personalmente. La primera vez que entrené a Ronaldo, él tenía 18 años. Hace ya muchos. Y siempre tuvimos una relación muy próxima, conversamos muchas veces. Lo hicimos como amigos y ahora, cuando está en la Selección, lo hacemos como entrenador y jugador", expresó.

"Cuando estemos en un ámbito amistoso y si él necesita o quiere conversar de ese asunto, le diré lo que pienso. Ahora no me compete hablar de eso aquí. No está en mí tener que hablar del futuro de Cristiano Ronaldo", agregó Fernando Santos.

Al técnico también se le preguntó por la ambición de CR7, si sigue siendo la misma. Y no dudó: "Ronaldo representa a la Selección siempre con la misma ambición, pasión, voluntad y alegría. Siempre que llega a las convocatoria se nota su alegría, el placer que le da estar aquí. Siendo un jugador 'top', uno no espera que los demás se le acerquen así, pero al contrario. Él se acerca a los demás, le encanta estar aquí y no tengo dudas de que estará al 100%".

Y el gran reto es que llegue a Catar y gane: "No es que tenga más ambición, es que siempre ha tenido la misma por conquistar títulos. Lo único que le faltará en su carrera será ganar un Mundial de selecciones, pero eso ya no es solo cosa suya. Todos están muy comprometidos, quieren ganar todos los partidos y luchar por levantar el Mundial. Y saben que tienen que ganar los partidos que vienen, porque de lo contrario, no tendrán esa oportunidad".