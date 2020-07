Fernando Vázquez se quejó del horario del Málaga-Dépor

Fernando Vázquez señaló, en una rueda de prensa con preguntas formuladas a distancia, que al tener que "jugar con una temperatura de 30 grados todo el partido" no parece que "se esté pensando demasiado en los futbolistas".

"Me preocupa la salud de los jugadores. LaLiga y la Federación han retrasado algunos partidos que se jugaban a la misma hora. Sin embargo, sorprendentemente, no han retrasado el nuestro. No es lo mismo jugar a las 19.30 horas que una hora más tarde. Los intereses televisivos no pueden estar por encima de la salud del jugador", afirmó.

En esas circunstancias, el Deportivo buscará el triunfo que le permita sellar la permanencia en LaLiga SmartBank y alertó de que, por ahora, "no hay nada que celebrar" porque el objetivo no está conseguido.

"Tenemos margen para fallar y eso nos puede dar cierta tranquilidad, pero el objetivo es conseguir los puntos lo antes posible", precisó.

El preparador blanquiazul consideró al Málaga un "equipo mimético" al Deportivo, que juega de la misma forma y con la misma estructura, y recordó que lleva cuatro partidos sin encajar.

"No me gusta verme reflejado en un espejo en el otro equipo. Habría una igualdad casi pareja en el campo. Prefiero buscar desequilibrios y en eso estoy", apuntó.

Con vistas a la próxima temporada, Vázquez aseguró que "por supuesto" está "interesado" en que el extremo Borja Valle pueda "quedarse" en la plantilla, si bien recordó que "hace unos meses la intención" del berciano era "irse".

Ante el Málaga no podrá alinear a Keko Gontán por una cláusula del acuerdo que llevó al jugador al Deportivo en el mercado invernal, pero sí a Hugo Vallejo, que también disputó la primera parte de la temporada con el cuadro andaluz y fue traspasado al Real Madrid, que se lo prestó al cuadro gallego.

"Tuvo un pequeño problema en un dedo del pie, pero no le impide entrenar ni nada. Aunque es de Granada, se dio a conocer en Málaga y para él tiene una significación afectiva importante este partido. Afectiva en el sentido de que le puede dar más competitividad a Hugo. La decisión ahora es si sale de inicio o no", advirtió.