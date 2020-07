Fernando Vázquez siguió al árbitro en el túnel y tuvieron que agarrarle

¿Fue el gol del Málaga ilegal por mano? Fernando Vázquez tiene claro que sí. En la rueda de prensa posterior al partido, criticó duramente la forma de proceder del colegiado, a quien, según el acta, persiguió en el túnel de vestuarios.

"Estoy en la grada y no veo la jugada, pero mis futbolistas me lo dicen y ahora me lo dice todo el mundo. Hubo mano previa al gol del Málaga. Una mano previa al gol, voluntaria o involuntaria, si la jugada termina en gol, debe ser anulada", comenzó explicando el técnico.

"Reconociendo el mal partido que hicimos, lo que para mí es alucinante es que un árbitro que es consciente, porque él era consciente, le dio una explicación a los jugadores que no sé… Siendo consciente de que hay una mano y el reglamente dice que hay que anularlo, la pregunta es ¿si tienes alguna duda, por qué no lo vas a mirar al VAR?", continuó.

"Aquí hay intereses en juego muy importantes. Intereses de jugadores, de equipo, de afición, y a este señor le faltó humildad, como el otro día. Estoy indignado con esto", sentenció. Pero, antes de estas palabras, en el túnel de vestuarios, fue a por el árbitro, según el acta.

"Una vez finalizado el partido y cuando estábamos dentro del túnel de vestuarios, D. Fernando Vázquez Pena, identificado como el entrenador del RC Deportivo de la Coruña mediante su licencia, se dirigió a nosotros a voz en grito protestando un lance del juego de forma airada, siguiéndonos hasta el acceso a nuestro vestuario y teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo", rezaba el escrito de López Toca.