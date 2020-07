Festín de campeón para el Oporto

Con el título bajo el brazo, el Oporto se dio todo un festín para conmemorar su reciente conquista ante un Moreirense que sufrió la ira de los 'dragoes.

El flamante campeón de Portugal no tuvo piedad de su rival y, pese a no jugarse nada, goleó por 6-1 en Do Dragao gracias a una segunda parte plagada de acierto de cara a portería.

Díaz, en el minuto 4, dejó claro que el Oporto no había acudido al encuentro para pasearse y anotó un tempranero 1-0 que, por sorpresa, fue nivelado en el 20' con un tanto de Fábio Abreu.

El 1-1 que reflejó en ese momento el marcador se mantuvo hasta el descanso, pero tras la reanudación solo existió un conjunto sobre el verde.

Otávio puso de nuevo en ventaja al cuadro local en el 51' y Alex Telles, en el 56', dejaba visto para sentencia el duelo desde el punto de penalti.

Marega, en el 61', y Soares, por partida doble (78' y 87'), redondearon la fiesta de un Oporto que terminará su andadura en esta Liga Portuguesa ante el Sporting de Braga.