"Fichar a Gio dos Santos fue como comprar un coche destrozado"

Muchas críticas le llegan a Gio dos Santos desde que decidiese abandonar la MLS para marcharse al América de México. La poca aportación del ex del Barcelona le está pasando factura.

"Giovani venía de la MLS, de Los Angeles Galaxy, y no hizo nada. La gente del América compró un producto bastante malo. Por ejemplo, si estás viendo un coche destrozado, no lo vas a comprar, es algo lógico, pero al final el América sí lo hizo", dijo el ex jugador y entrenador Juan Antonio Luna en 'ESPN'.

Explicó el 'Cabezón' que "el fútbol ahora es mucho negocio". "Puedes comprar un coche destrozado como si fuera nuevo porque sabes que vas a tener ganancia. Si es negocio para algunas personas, entonces puedes decir que estuvo bien, pero si vas a hacer las cosas para traer un jugador que haya diferencia, entonces no puedes comprar a Gio, todos hemos visto su bajo rendimiento en el terreno de juego", añadió.

"Esas son contrataciones que se hacen por medio de un promotor, si tú buscas un poco las noticias atrás en el tiempo, te das cuenta de que a Gio lo empezaron a promocionar, apareció e n Miami y supuestamente ahí se encontró con los jerarcas del club", insistió Luna.

"Hay cosas que la gente hace que sucedan, pero en realidad todos hemos visto el desempeño de Giovani. Yo me quedo con el gol que le dio el triunfo del América en el 'Clásico', y después de ahí ha sido un jugador que no ha brillado como debió haberlo hecho", sentenció.