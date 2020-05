Figo, indignado porque la desescalada haya pasado de largo de Madrid

Figo no parece contento, tras enterarse de que le tocará seguir confinado un tiempo más. La Comunidad de Madrid no cumple con los requisitos de Sanidad, y seguirá en Fase 0, mientras la práctica totalidad de las comunidades autónomas han avanzado a la 1, en mayor o menor medida.

El ex futbolista luso del Real Madrid mostró su enfado a través de las redes sociales, aunque no puede decir que no lo viera venir. Minutos antes de que se hiciera oficial, Figo bromeó con la posibilidad de seguir en Fase 0.

"Hoy es el día de la quiniela para saber qué comunidades pasa a la siguiente fase, pero nadie sabe qué criterios hay que tener. ¿Quién decide? Se comenta que Madrid pasará a la Fase 0,5... ¿Pero antes había Fase 0,5?", dijo el ex jugador blanco, con sorna.

Acompañó a su mensaje con un 'hashtag', con el que mostró todo su enfado: "Esto es una p*ta ruina", escribió Figo, del tirón y sin espacios, claro, si no no sería un 'hashtag'.

Cuando se confirmó que Madrid seguía en la casilla de salida, el luso estalló. "Como me gusta que aparezcan todos los 'haters', tranquilos que aquí deciden los científicos por eso al día de hoy Espana es el país de Europa con el confinamiento mas duro y con 27.500 personas fallecidas pero parece que es para estar contentos", publicó a continuación Figo, que como buen español (de adopción) en tiempos de crisis luce su título recién ganado en 'todología'. Porque sabemos de todo y más que nadie.

Esos 'haters' fueron todos aquellos que, en lugar de aplaudir su rabieta, le recordaron que esto no es una competición, y que nadie está castigando a nadie por razones políticas, aunque el confinamiento nos convierta en seres obtusos que se niegan a razonar.