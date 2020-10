"Figo se fue como un traidor del Barça, la afición nunca le perdonará"

Joan Gaspart pasó por los micrófonos de 'RAC1' con motivo del vigésimo aniversario de la primera visita de Figo al Camp Nou como jugador del Real Madrid. "El socio del Barcelona es más inteligente de lo que pensamos. Reaccionó por la forma", comentó Gaspart.

Y añadió: "Se han ido grandes jugadores del Barcelona y no pasó nada. La forma en la que se fue del Barcelona fue lo que la gente no asumió ni aceptó. De ahí la reacción. Después de 20 años, aún se recuerda aquella noche. Figo se fue como un traidor del Barcelona. No valoró lo mucho que le quisieron. Tomó una decisión incorrecta y la afición no le perdonará nunca".

Además el ex presidente azulgrana recordó cómo se cerró su fichaje por el conjunto 'merengue': "Figo me llama y me dice 'Juan tengo dos billetes uno Lisboa-Madrid y otro Lisboa-Barcelona. De ti depende que venga a Barcelona'. Florentino hizo una jugada por la que me pidió disculpas. Me reconoció que no era justa su propuesta, solo pensó en ganar las elecciones".

"Yo le dije a Luis que ya lo arreglaríamos, pero él me dijo que la única posibilidad de que viniera a Barcelona era que fuera 'con un talón conformado de LaCaixa de 500 millones de pesetas' por si su representante perdía el tema. Hago tanto o más culpable a Florentino Pérez que a Figo de aquella operación. Él era muy joven. Era algo ilegal", añadió.

Finalmente, desveló que Figo nunca quiso sentarse a charlar de lo sucedido con él: "Me he sentido, como 'culé', traicionado. Lo que sí que he hecho con Figo es pedirle un cara a cara para explicar el tema, pero nunca he tenido respuesta. No ha habido forma".