Actualmente, el Almería Club de Fútbol, que se encuentra regido por el ministro saudí Turki bin Abdulmohsen bin Abdul Latif Al-Sheikh, ha sido uno de los más destacados entre los demás equipos interesados por la elevada oferta económica que le ofrecían al jugador Raúl Guti. Pues se ha dado a conocer el dinero que cobraría el Real Zaragoza por el traspaso y el salario que recibiría el jugador si hubiera decidido incorporarse al Almería CF.

No obstante, aunque se pensaba que las mejores ofertas económicas para un jugador del nivel de Guti hubieran llegado de algún equipo de Primera División, no ha sido el caso. Al parecer, todo era posible y hubiera sido muy probable que los futuros días del jugador se encontrasen en un equipo de Segunda.

A lo que realmente aspiraba el joven futbolista zaragozano de 23 años de edad era estar entre los más grandes y no ha sido una fácil decisión. Después de darse a conocer durante varias temporadas en el RZ Deportivo Aragón y en el Zaragoza Juvenil A, el mediocentro derecho lleva un ritmo y una progresión destacable.

Así pues, el joven no esperaba que la mejor oferta que recibiese fuera por parte de un equipo de Segunda, superando la de otros clubes de Primera División. Por eso, en un complicado 2020 Guti ha tenido que evaluar y analizar la situación con todo detalle y cada una de las ofertas que ha recibido para decidir qué camino quiere seguir en su carrera futbolística.

La SAD zaragocista se encontraba a la espera de la decisión del jugador para reorganizar su estrategia para esta nueva temporada 2020-21. Aunque no conocemos si prefería continuar con Raúl Guti, uno de sus jugadores estrella, u obtener los millones que el club almeriense u otros clubes estaban dispuestos a pagar por el futbolista.

Pues, según se rumoreaba entre el sector del fútbol, el Almería estaba dispuesto a pagar al Real Zaragoza hasta cuatro millones de euros por obtener los derechos de Raúl Guti. Este hecho hubiera tenido una gran repercusión económica en un jugador muy notable. Además, Guti podría haber doblado su salario de entrada respecto al que tiene acordado actualmente con el equipo aragonés.

No obstante, el dilema del joven jugador se encontraba entre seguir en un equipo de Segunda pero con el objetivo de obtener mejores beneficios económicos o seguir creciendo como futbolista en un equipo de Primera División por una cantidad menos elevada.

Según se conocía anteriormente, algunos clubes de Primera como el Levante Unión Deportiva, el Eibar o el afortunado Elche Club de Fútbol también estaban entre los interesados en Raúl Guti, aunque el traspaso que ofrecían no superase los 2,5 millones de euros. Una cifra no tan generosa para las arcas blanquillas y que según indican muchos no es suficiente para el nivel del centrocampista. Así pues, estas ofertas poco podían competir con la que el Almería había puesto sobre la mesa para atraer el interés del joven por su club.

Si bien no ha sido otra cosa, la propuesta del Almería solo ha servido para descolocar al futbolista y conseguir que ponga en duda todas sus propuestas de futuro. Aunque si Guti finalmente hubiese decidido optar por ingresar en el equipo andaluz, el Real Zaragoza estaría dotando, de forma directa, con uno de sus mejores jugadores a un equipo rival que compite contra él por subir a Primera División.

La pasada campaña el Almería quedó cuarto en la tabla, teniendo las opciones de subir a la categoría de oro del fútbol español. Sin embargo, no llegó a suceder y se quedó a mitad de camino al perder los partidos de los 'play off' de ascenso. Este año, los pronósticos deportivos de fútbol vuelven a ver favorito al equipo andaluz para subir de categoría.

Situación que no le habría gustado nada al Real Zaragoza y que le hubiera obstaculizado poder seguir con el buen ritmo que estaba consiguiendo el club en las últimas temporadas. Pero, como suele pasar con los grandes negocios, el dinero suele acabar mandando, aunque en este caso no ha sido suficiente para el joven Guti.

Según confirmó el representante de Raul Guti, Gaizka Toquero, tampoco se iban a venir abajo por no incorporarse en Primera División esta temporada. Así que, aunque puede ocurrir cualquier cosa en el mundo del fútbol, la afición creía que el ingreso de Guti en el Almería podría ser cuestión de días o, tal vez, de horas.

Y aunque la cláusula de rescisión de Guti suponía una cifra de unos 10 millones de euros, el Real Zaragoza parecía estar dispuesto a aceptar la oferta que el Almería le proponía a cambio del jugador. Hecho que habría supuesto un respiro para las arcas del club blanquillo y que le permitiría al Zaragoza invertir en algún jugador que llenase el vacío ocasionado por Guti para poder afrontar La Liga SmartBank con buenos resultados.

Aunque, para sorpresa de muchos, Guti ha comunicado que finalmente será el Elche el equipo en el que jugará esta próxima temporada, dejando el beneficio económico de lado y priorizando su recorrido profesional.

Finalmente, han sido cinco millones de euros los que han marcado el traspaso de Guti al Elche. El sueño del mediocentro derecho era jugar en Primera División y, al parecer, eso ha tenido más peso en una balanza llena de millones de euros al otro lado. Aunque lo que Guti no quería era tener que enfrentarse a un Zaragoza que ha sido su familia durante este tiempo.

Para muchos, la Segunda División se le estaba quedando pequeña a una joven promesa del fútbol que se diferenciaba muy bien dentro del campo. Ahora tendrá que abrirse camino en Primera División y ayudar a subir de posición al Elche.