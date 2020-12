Flamengo convierte Maracaná en un frenopático y se coloca segundo

Flamengo, campeón brasileño y de la Libertadores en 2019, venció este domino por 4-3 a Bahía en partido por la vigésimo sexta jornada del Campeonato Brasileño, en el que necesitó remontar para ascender al segundo lugar en la clasificación de la Liga, a cinco puntos del líder Sao Paulo.

En un eléctrico partido en el Maracaná que terminó con dos expulsiones y muchas discusiones, el club de Río de Janeiro abrió una ventaja en el primer tiempo de 2-0, pero sufrió un apagón en el comienzo del segundo tiempo y encajó tres goles en diez minutos que lo llevaron a ir perdiendo por 2-3.

Finalmente, en los minutos finales, remontó para vencer por 4-3.

Flamengo se fue a las duchas con una ventaja de dos goles gracias a anotaciones de Bruno Henrique y del chileno Mauricio Isla. Pero en los quince primeros minutos del segundo tiempo dos goles de Gilberto y uno del colombiano Juan Pablo Ramírez pusieron a Bahía en ventaja.

El campeón brasileño tuvo que esforzarse para remontar y lo hizo con goles de Pedro y Vitinho, que entraron en los lugares del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y del chileno Isla.

La victoria le permitió desplazar a Atlético Mineiro del segundo lugar en la clasificación e impedir que Sao Paulo se siguiera distanciando en la punta, en la que se mantiene con 53 puntos, cinco a más que Flamengo y siete a más que Atlético Mineiro.

El 'Tricolor Paulista' dio un paso importante en la disputa por el título al imponerse el pasado miércoles por 3-0 a Atlético Mineiro, que lo escoltaba en el segundo lugar, en un partido anticipado de la jornada que enfrentó precisamente a los dos clubes que lideraban la clasificación.

Con la victoria de Sao Paulo anticipada, el interés de los partidos de este fin de semana lo concentró el resultado de Flamengo, que necesitaba de una victoria para seguirle el paso al líder y mantener la secuencia de cuatro triunfos consecutivos.

Pero un partido que hipotéticamente sería fácil para Flamengo, que no ha perdido frente a Bahía en Maracaná en los últimos 26 años y recibió a un equipo con no conoce la victoria hace siete partidos y lucha para no caer entre los amenazados del descenso, terminó complicándose con las expulsiones, intensas discusiones y hasta una acusación de racismo contra el colombiano Ramírez.

Pese a haber abierto una considerable ventaja, Flamengo comenzó a perder el control del partido por la expulsión aún en el primer tiempo de su delantero y goleador Gabigol por una supuesta aireada protesta contra el árbitro.

El club de Río de Janeiro sufrió un apagó al comienzo del segundo tiempo y encajó tres goles en diez minutos que lo pusieron contra las cuerdas.

Pero la expulsión de Daniel, que dejó a los dos equipos con diez jugadores, y los goles de Pedro y de Vitinho, este último en el minuto 45 del segundo tiempo, le garantizaron la victoria a Flamengo en casa.

El eléctrico partido puede tener desenlace en la comisaría debido a que el volante de Flamengo Gerson, en declaraciones que concedió a la prensa al final del compromiso, acusó al colombiano Ramírez de insultos racistas.

"Quiero decir una cosa: he disputado muchos partidos como profesional y nunca dije nada porque nunca sufrí prejuicio, pero cuando encajamos uno de los goles, Ramírez discutió con Bruno Henrique y fui a hablarle y él me dijo: 'calla la boca, negro'. Él tiene que aprender a respetar a las personas", dijo Gerson.

En otro de los compromisos de este domingo y tras cuatro partidos sin conocer la victoria, Vasco da Gama se impuso por 1-0 en casa a Santos y llegó a los 28 puntos, que aún lo mantienen entre los últimos cuatro de la clasificación, que son amenazados con el descenso.

Vasco, beneficiado por la decisión de Santos de reservar algunos de sus titulares, anotó el único gol del partido a los 8 minutos del primer tiempo por intermedio de Carlinhos y tras una jugada del delantero argentino Germán Cano.

En el segundo tiempo, el técnico de Santos, Cuca, decidió enviar a la cancha a algunos de sus titulares que estaban en el banquillo, incluyendo al venezolano Yeferson Soteldo y el goleador Marinho, y el club paulista pasó a dominar pero no tuvo tiempo suficiente para empatar y menos para remontar.

Athletico Paranaense, otro que no vencía hacía cuatro partidos, cosechó una victoria por 0-1 en su visita a Bragantino con un gol de Renato Kayzer, y consiguió ascender al duodécimo lugar en la clasificación y alejarse de los amenazados con el descenso. Por su lado, Ceará se impuso por 0-2 a Fortaleza.

El sábado, Internacional, en el partido que marcó la despedida del centrocampista argentino Andrés D'Alessandro del club de Porto Alegre, se impuso por 2-0 a Palmeiras y ascendió al cuarto lugar en la clasificación, con 44 puntos y a nueve unidades de Sao Paulo.

El 'Colorado' se impuso en casa con goles de Edenilson y Yuri Alberto a un Palmeiras que cayó desde el cuarto hasta el sexto lugar en la clasificación.

En otro de los partidos del sábado, Gremio, pese a la expulsión del zaguero argentino Walter Kannnemann, consiguió un importante empate por 1-1 en su visita al Sport y ascendió al quinto lugar en la clasificación.