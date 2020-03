Flick confirmó que Lucas Hernández aún no está al 100%

Lucas Hernández regresó a los terrenos de juego con el Bayern de Múnich a principios del mes de febrero tras un largo periodo de baja. El central ha ido acumulando minutos de forma progresiva y poco a poco está cogiendo ritmo para hacerse con el puesto de titular en la zaga.

Hansi Flick quiere ser precavido y, como destacó en la rueda de prensa previa al partido de DBF Pokal ante el Schalke 04, no quiere arriesgar con él. "Todavía necesita un poco de tiempo antes de recuperar su mejor nivel y no vamos a correr ningún riesgo", afirmó.

"No ha estado disponible durante bastante tiempo y todavía tiene algunas molestias en su tobillo derecho. No es una situación fácil, pero es necesario tener cuidado de no hacer que juegue demasiado para evitar recaídas", añadió.

El zaguero ha estado casi cuatro meses de baja por la rotura del ligamento cruzado interno de su tobillo y Flick tiene claro que prefiere ir con él con pies de plomo. El ex del Atlético de Madrid es clave para los objetivos del conjunto alemán, por lo que el Bayern necesita de su mejor nivel físico.

Además, el técnico habló también sobre el estado de forma de Kingsley Coman. "Aún tiene tiempo para recuperarse. Debería poder reanudar las carreras a mitad de semana y cabe la posibilidad de que esté con el grupo el domingo en el duelo de Bundesliga contra el Augsburg", sentenció.