"Florentino me dijo que le escribiera: 'el único jugador que me ha dicho que no"

En el fulgor de los 'Galácticos', Florentino Pérez quiso fichar a Francesco Totti. Pero la leyenda de la Roma dijo que no, que se quedaba en su club, su ciudad, su casa.

"Cuando veo a algunos jugadores de ese Real Madrid me dicen 'estás loco, has renunciado al mejor equipo del mundo'. Significa que a veces la cabeza no razona, debes estar loco. En todo caso, tomé una decisión por amor de la que no me arrepiento", dijo en el pasado. Ahora, al recordar su retirada, desveló que varios clubes querían que siguiera jugando. Prefirió colgar el brazalete en 2017.

Con el recordatorio del interés del Madrid, Totti contó que le regaló una camiseta a Florentino Pérez con una dedicatoria un tanto especial, pedida la camiseta y la dedicatoria por el propio presidente blanco.

"Quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera 'el único jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid", reveló el ex futbolista italiano.