Florentino Pérez, sobre el VAR: "Es un clamor el trato diferente respecto a otros"

Florentino Pérez compareció este lunes en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid. Durante su intervención, el presidente blanco tocó uno de los temas candentes en el fútbol español: el videoarbitraje.

Para el dirigente, el equipo de Zinedine Zidane no es justamente tratado cuando interviene el VAR: "Nunca me he mojado, pero la verdad es que es un clamor popular el diferente trato al Real Madrid con respecto a otro equipos".

Además, criticó la realización mientras el árbitro y la sala VOR están deliberando. "En la televisión no repiten jugadas muy importantes a veces", espetó Florentino Pérez ante los socios.

Continuando con cuestiones organizativas, Florentino también lamentó lo apretado de la agenda del equipo: "La saturación del calendario afecta muy negativamente a las propias competiciones e incluso provoca dificultades para identificarlas, y tiene consecuencias sobre la propia salud de los deportistas"

"La reforma del fútbol no puede esperar, hay que afrontarla cuanto antes y los clubs tenemos la responsabilidad de luchar por este cambio, que debemos afrontar sobre la base de la solidaridad con el resto de clubs. Hay que mejorar la competitividad y calidad de este deporte y es un desafío para el que debemos prepararnos", concluyó.