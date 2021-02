Font denuncia presiones a Benaiges para que se vaya con Laporta

Desde hace tiempo, Víctor Font ha estado denunciando una guerra sucia en las elecciones del Barcelona. Y este jueves lo ha vuelto a hacer tras ver cómo uno de los miembros de su candidatura era presentado en la de Joan Laporta.

Por la mañana, el ex presidente azulgrana dio a conocer su programa deportivo y algunos de sus hombres fuertes. Mateu Alemany, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Víctor Valdés... y también Albert Benaiges.

Sorprendió, porque el ex director de fútbol base estaba comprometido con 'Sí al Futur', la candidatura de Víctor Font. Precisamente por ello, el aspirante a la presidencia habló en redes sociales y en rueda de prensa de "presiones" a Benaiges para cambiarse de lado.

"Es un día muy triste para mí. Con Albert Benaiges sabemos que le han presionado. 'O estás conmigo o contra mí'. No se merece eso. Nos llamó hace dos días muy afectado. Le dijimos que estuviera tranquilo, que fuera a la presentación de Laporta", reveló Font.

"Nosotros no pensamos como ellos, si ganamos, contaremos con él. Es una persona que quiere Joan Vilà en su proyecto. Llevamos mucho tiempo sufriendo las consecuencias de los bandos en este club", continuó.

Así seguía su narración de lo sucedido: "Benaiges habló con Joan Vilá, muy consternado y preocupado. No fue Laporta quien le llamó sino alguien de su equipo, poniéndole entre al espada y la pared. Benaiges no ha abandonado el barco de Font, nosotros no somos así".

"Echo de menos que se expliquen los proyectos. Con Benaiges me ha quedado claro que está sucediendo este tipo de cosas. No hace falta amenazar", concluyó Font, que también acusó a Laporta de tener un proyecto difuso.