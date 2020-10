Font descarta una alianza con Laporta para las elecciones

La carrera electoral en el FC Barcelona comenzó extraoficialmente hace mucho tiempo y Víctor Font es el gran favorito entre los precandidato que han confirmado que pelearán por ser el máximo mandatario azulgrana.

Font, que contará en su proyecto con Xavi Hernández, tendrá a priori como gran rival a un Joan Laporta que, hasta el momento, no ha confirmado de manera oficial que se presentará a los comicios.

Esta incertidumbre ha desatado algunos rumores sobre una posible alianza de ambos de cara a las elecciones, pero los mismos han sido negados por un Font que se presentará en solitario.

Y es que el precandidato aseguró en la 'Cadena SER' que no tiene ninguna intención de unir fuerzas con el que fuera ex mandatario azulgrana, cuyo posible proyecto todavía no ha sido desvelado.