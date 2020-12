Font se la juega: "Si gano y no viene Xavi, pago todos los abonos"

Víctor Font parece estar convencido de sus posibilidades en las elecciones. Pero si de algo está completamente seguro es que, si logra ganar, Xavi Hernández llegará con él al Camp Nou.

No se entendería de otro modo tras la promesa que lanzó el precandidato a la presidencia del Barça. Lo hizo en una entrevista concedida al programa 'La Sotana' este pasado lunes, en lo que algunos consideran un golpe de efecto para intentar competir, entre otros, con Laporta y su ya famosa lona en Madrid.

"Xavi Hernández vendrá al Barcelona si gano las elecciones. Si no viene, me comprometo a pagar de mi bolsillo el abono de un año de todos los socios y socias", aseguró Font.

Esta promesa recordó, según rescata 'AS', a la de Florentino Pérez con Luis Figo. El luso era su gran baza electoral en el año 2000, y el mandatario madridista aseguró que pagaría el carné anual de todos los abonados del Madrid si ganaba y el portugués no defendía la camiseta 'merengue'. Pero cumplió y no tuvo que pasar por caja.

Font sigue de este modo la línea que ya marcó en torno a Xavi. Aunque el ahora entrenador del Al Sadd ya se desmarcó hace tiempo de la carrera en las urnas y no se mojó al considerarse un activo del club, como dijo en 'El Periódico de Catalunya'.