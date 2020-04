Forlán aceptaría firmar por Boca

Diego Forlán ya ha dado el gran paso de ser un jugador de fútbol a pensar como entrenador. El uruguayo fue cuestionado por una posible llegada a Boca y, sin rechazarla, habló de ello.

"Si me llamara Riquelme, tengo la posibilidad de poder ir y la oferta es buena. Uno es profesional, ¿qué voy a hacer? Es así, es el fútbol", dijo el ex jugador de Independiente en 'DirecTV'.

Forlán es consciente de que tiene ir paso a paso. "Estoy feliz dirigiendo donde estoy. Si el día de mañana esto continúa, sigo disfrutando de lo que es el cargo, llega una oferta y contractualmente nos ponemos de acuerdo, aceptaría con mucho gusto", explicó.

Pero Forlán no iría a todos los equipos. "A Racing no lo dirigía. Slavo que se diera en una circunstancia excepcional, de necesidad, que necesitara trabajar y no tuviera otra alternativa", dijo el ex de Independiente.