Fran Escribá criticó al Getafe y Bordalás contestó: "Me resbala"

Hubo tablas entre el Getafe y el Elche en Primera División. No solo dio de qué hablar la acción en el terreno de juego, en la que hubo cierta polémica por una decisión de Hernández Hernández, sino que las ruedas de prensa de Bordalás y Fran Escribá arrojaron varios titulares.

"Para mí, la derrota de hoy es una oportunidad perdida contra un rival directo por salir de los puestos de abajo. Me resbala la opinión del entrenador rival. Lo importante es que hoy hemos merecido la victoria. Admiro mucho a los árbitros. Creo que, en España, tenemos a los mejores"

La 'rajada' del técnico llegó a la hora de analizar penalti que Édgar Badía le paró a Ángel. Quizá el devenir del duelo hubiera sido otro de haber mantenido el equipo su orden de lanzadores: "Enes Ünal era el designado para lanzar el penalti porque lleva un 100% de efectividad".

Escribá, en su comparecencia, aseveró: "Veníamos a ganar, pero el empate fue bueno. Cualquier punto que nos acerque al objetivo hay que valorarlo como positivo. Creo que el resultado ha sido justo, los dos equipos peleamos bien, luchando cada balón".

"El Getafe juega muy directo, busca mucha segunda jugada... Hizo su fútbol, el de protestar todo, simular faltas y los árbitros deben ponerle freno. Se dio el partido que esperábamos, no el que nos gusta jugar, pero nos adaptamos muy bien. Hay que estar contento porque el equipo dio la cara en todo el partido. Me quedo con que los jugadores han competido en un partido donde el rival nos ha llevado al terreno difícil", comentó además.

Sobre la polémica, opinó: "No puedo opinar porque todavía no la he visto, pero parto de la base de que Hernández Hernández me parece un excelente árbitro que, como cualquiera de nosotros, se puede evitar. Semana a semana se producen cosas que nos hacen dudar de lo que debería ser una certeza, pero no puedo valorar la acción porque no la he visto".

Pere Milla, a pie de campo

Pere Milla dio un mensaje de unidad a pie de campo justo después del encuentro y se dirigió a la afición: "Hay que seguir. Hay que confiar en el compañero. Vamos a salir de esta seguro. Que confíen. Luchamos por ellos. Ojalá puedan venir a disfrutar de la Liga con nosotros".