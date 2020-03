Francescoli, Zidane y el paralelismo de Aimar sobre ser el ídolo de Messi

Aimar fue de los grandes jugadores que dio el fútbol argentino en las últimas décadas. El ex de River, entre otros clubes, atendió a 'River Monumental' y habló sobre varios temas: Riquelme, Messi, ser el ídolo de este...

El '10' del Barça ya dejó claro en más de una ocasión que Aimar fue uno de sus modelos a seguir. Pero cuestionado sobre qué le producía esa situación, tiró de paralelismo para explicarse.

"Es raro, porque me acuerdo cuando compartía plantel con Francescoli y escuchaba que Zidane era fanático de él, pensaba en qué sentiría Enzo. Hay que amigarse con esos halagos. Lionel debe haber empezado a ver fútbol en esa época de River y del Valencia, cuando vino a España. No me da vergüenza hablar de eso, pero no me gusta elogiarme demasiado", explicó.

Aimar, que también jugó en España en las filas del Valencia, habló sobre Riquelme. El ahora directivo de Boca Juniors, eterno rival, recibió los elogios del 'Payaso': "Con Riquelme no me enojé nunca porque nunca sobra, no cancherea, no tenes por dónde agarrarlo. Como a Messi, no tenés con qué enojarte".