Francisco es optimista con el futuro del Girona

Francisco Rodríguez, entrenador del Girona FC, acudió este viernes a rueda de prensa para valorar el trabajo de toda la semana de su equipo, así como lo que espera del próximo encuentro frente al Lugo. También afirmó que la derrota en casa contra el Almería les fastidió pero tras analizar las cosas que hicieron bien, la plantilla se ha ido levantando.

"Sigo siendo optimista por cómo veo al equipo entrenar y en el día a día. Me hace ser optimista respecto a ganar mañana, pero sin pensar más allá porque esto no sería ser realista" el entrenador nacido en Almería respecto a la posibilidad de acercarse a los puestos de 'play off'.

Para el partido frente al Lugo los gerundenses solo contarán con la baja de Bernardo tras ser expulsado en el último choque. Sobre el equipo gallego, Francisco afirmó que se trata de "un equipo diferente de lo que venía siendo. Ahora tiene un técnico que conoce la categoría y apuesta por la posesión".

Por último, respecto a los pocos minutos de los que está disfrutando últimamente Samu Sáiz, el entrenador cree que no estaba "en su mejor momento" y debía dejar paso a otros jugadores que sí aportaran ese plus. "El otro día hizo cosas bien y nos dio calidad en la segunda mitad. Sabe qué le pedimos y si le toca entrar de inicio o reserva debe dar el 100%", sentenció.