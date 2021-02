Franquesa recomendó no agobiarse con la clasificación

El Girona se mide al Castellón este domingo en un partido clave para no desengancharse de la zona de 'play off'. El equipo es noveno con 34 puntos, a siete de la sexta plaza, tras haber sumado solo un punto en las tres últimas jornadas.

Para Franquesa, dejaron buenas sensaciones en estos tres encuentros pese a los resultados: "Tanto en Mallorca como contra Leganés y Mirandés, el equipo tuvo momentos en los que mostró buenas sensaciones. Estamos teniendo llegada arriba, pero al final se ha de tener un poco más de suerte. Hay mejores sensaciones y los resultados llegarán. Como Stuani marcó el otro día, seguro que empezaremos a ganar partidos".

El defensa hizo especial hincapié en no obsesionarse con la actual clasificación del Girona: "Ahora mismo hemos de pensar en el partido a partido. Es una temporada larga y si empezamos a mirar a cuánto está el 'play off', nos agobiaremos y no tiene sentido".

"El objetivo es ganar el domingo e ir mejorando como equipo. En mayo, ya veremos qué opciones tenemos de entrar en el 'play off'. La mejor manera de encarar el objetivo es centrarnos en el ahora. Está claro que miras qué hacen los rivales, pero es vital ganar el domingo", concluyó.