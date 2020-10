"Fue impactante cuando me toqué el tobillo y vi que no estaba en su sitio"

La impactante escena de Santiago Arias en la victoria de la Selección Colombiana ante Venezuela dejó helados a todos los 'cafeteros'. Una grave lesión de tobillo de la que habló en su última entrevista para 'ESPN'.

"Lo que viene es duro, difícil. Hablé con jugadores que tuvieron la misma lesión y dicen que es sencilla, pero que la recuperación es dolorosa. Me dicen que son cinco o seis meses. Ojalá sea menos", aseguró.

"Ahora viajé con el fisioterapeuta de la Selección que va a estar conmigo en Bogotá y otro irá conmigo a Madrid. Allí junto a los médicos del Atlético y del Bayer Leverkusen estarán conmigo en la operación y la recuperación posterior. Ahora solo me toca tener el pie arriba para que circule la sangre porque tengo un hematoma muy grande", añadió el lateral colombiano.

Fue durísimo ver cómo tenía el tobillo en el momento de lesión: "Lo más impactante fue cuando me toqué el tobillo y vi que no estaba en su sitio. No fue tan doloroso porque estaba en caliente. Cuando me lo acomodan es cuando más me duele porque el cuerpo se enfría. Después el dolor va creciendo".

Todo el apoyo recibido, un pilar para él: "Te motiva aún más. Estuvo en todo momento conmigo y con los demás jugadores apoyándome. Yo todavía estoy joven y tengo mucho por delante".