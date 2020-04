"Fueron los jugadores los que eligieron que jugara 'Calamity' James"

Inglaterra tuvo un decepcionante recorrido por el Mundial de Sudáfrica en 2010. A las órdenes de Fabio Capello, los 'pross' fueron eliminados por Alemania en octavos de final después de encajar una goleada por 4-1.

El entonces seleccionador inglés habló para 'The Guardian' de aquella cita y reconoció que los jugadores del equipo y no él fueron quienes decidieron que el portero fuera 'Calamity' James y no Joe Hart después del error de Robert Green que provocó su suplencia.

Capello incluso se atrevió a llamar 'Calamity' en el medio de la comunicación al meta, un apodo que solo se le puso desde fuera por su irregularidad en el arco.

"No puedes echar la culpa a nadie. Todo el mundo comete errores. Green tuvo uno, así que puse a 'Calamity' James", comenzó, antes de aclarar: "Tenía a Green y a Hart, que era un chaval. Le pregunté a los jugadores: '¿Hart o 'Calamity'?'. Y me contestaron que 'Calamity', así que le puse por la confianza de los jugadores".

En la charla, Capello todavía se mostró afectado por aquel gol fantasma no concedido a Lampard que pudo cambiar todas las cosas. "Todo el mundo lo vio. Además, por el efecto del balón, cuando golpea en el larguero, bota y sale así, solo puede haber sido gol. Es física", dijo.

Para concluir, reconoció que un gran problema que tuvo en Inglaterra fue el hecho de que tanto Frank Lampard como Steven Gerrard jugaran en la misma posición: "¿Por qué no poner a otros jugadores? Simplemente, no eran mejores que ellos".