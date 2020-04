"Fumar te hace peor ante el coronavirus; Bartomeu preguntaba por mí"

En una charla con 'AS', Rüstü contó que lo ha pasado mal por culpa del COVID-19. Y desveló que el FC Barcelona, en el que estuvo hace más de 15 años, se ha preocupado por su situación.

"A menudo el jefe de comunicación del FC Barcelona me enviaba mensajes y me dijo que el presidente Bartomeu siempre preguntaba cómo estaba. Estoy contento por recibir mensajes de cariño por parte de España. Quiero dar las gracias a todo el pueblo de España, mi corazón esta al lado de los españoles. Siempre le deseo lo mejor a España", señaló a 'AS'.

No podrá fumar más, aunque Rüstü dice que ya no lo hacía. "Gracias a Dios he salido del periodo peligroso. Fue un periodo intenso y de larga recuperación. Ahora estoy bien, haciendo cuarentena en casa. Estoy mejorando cada día. Nadie puede bromear con este virus, da igual qué edad se tenga, te puedes encontrar en peligro por coronavirus. Todo el mundo debe cuidarse. Dejé de fumar hace mucho años. Fumar te hace peor ante el coronavirus", afirmó el ex guardameta internacional turco, de 46 años.