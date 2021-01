Futre contó por su Instagram cómo plantó cara a Gil con 22 años

Paulo Futre siempre ha destacado por ser muy directo en redes sociales. El luso no se corta a la hora de hablar y este martes tampoco lo hizo cuando contó una pequeña historia que ocurrió en su etapa como 'colchonero'.

Con solo 22 años, el portugués ya era capitán del equipo y en su segunda temporada. "Intenté que Gil cambiara de opinión, pero no hubo manera. En el equipo había titulares de la Selección y la mitad de la plantilla se había formado aquí. Me llevaba genial con todos, pero era imposible que aceptasen que un portugués de 22 años fuese su capitán", escribió.

Con este pretexto, llegó un canterano al primer equipo como fue Carlos Aguilera, que contaba con contrato del filial. Luego, al futbolista le diagnosticaron un cáncer de tibia y el presidente en aquel momento reconoció públicamente que le firmarían una vinculación profesional por varios años. Finalmente, fue un tumor benigno, pero la renovación no llegaba y Futre actuó.

Como lo prometido no aparecía, el luso no dudó en plantarse en el despacho del mandatario para decirle: "Presi llame ahora al 'Niño' para firmar lo que le prometió, o no hay renovación y salgo ante la prensa a explicarles el motivo". Esto vino a causa de que Futre también tenía pendiente hablar de su nueva vinculación.

Gil entró en razón y ambos futbolistas renovaron sus contratos. Con solo 22 años, Paulo mostró jerarquía y galones para luchar por el sitio de un compañero que se lo ganó con sudor y esfuerzo.