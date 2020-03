Gabbiadini, segundo positivo en coronavirus en la Serie A

Segundo caso en la Serie A de coronavirus. Tras el anuncio el miércoles de Daniele Rugani, la Sampdoria confirmó este jueves que Manolo Gabbiadini ha dado positivo en las pruebas del COVID-19, por lo que ha sido apartado de manera inmediata.

El conjunto italiano está activando todos los procedimientos de aislamiento requeridos por las autoridades transalpinas. Si bien la Sampdoria no lo aseguró, los futbolistas del club deberán ponerse en cuarentena si han tenido contacto con Gabbiadini en los últimos días.

"También he dado positivo para el coronavirus. Quiero agradecer a todos los que me escribieron, ya he recibido muchos mensajes. Quiero decir que estoy bien, no os preocupéis. Seguid todas las reglas, quedáos en casa y todo se resolverá", escribió el futbolista en sus redes sociales.

Tras el anuncio del positivo de Gabbiadini, el Hellas Verona, que se enfrentó el pasado fin de semana a la Sampdoria, informó de que todas las actividades del club han sido suspendidas hasta nuevo aviso y que se están tomando todas las medidas necesarias.