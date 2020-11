Gago se despidió del fútbol: "Siento la necesidad de dejarlo a mi manera"

A sus 34 años, Fernando Gago anunció su retirada del fútbol profesional. Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield disfrutaron de sus servicios durante su etapa en activo.

Una aventura que, como él mismo confirmó en sus redes sociales, llegó a su fin. La pelota deja de rodar para un Gago que expuso sus sentimientos en su última publicación de Instagram.

"Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. He vivido momentos fantásticos, aunque también otros momentos difíciles con lesiones reiteradas. Estas me enseñaron y me conviertieron en la persona que ahora soy", reconoció el argentino.

"Ahora, sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado. Siento la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado", subrayó un emocionado Gago.

Y cerró con su despedida: "El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo para siempre. Gracias por el apoyo y el cariño. Un abrazo para todos".