Gaitán, arrepentido de ir al Atleti: "No fue la mejor elección"

Nico Gaitán vivió lo mejor de su carrera con la camiseta del Benfica entre 2010 y 2016. Precisamente ese éxito le llegó a las filas del Atlético de Madrid, pero ese fue el principio de su declive. Dos años después de su adiós, se mostró arrepentido.

"El Atlético de Madrid no fue la mejor elección. Claramente, nada fue como esperaba", comentó en declaraciones al diario 'Record'.

El atacante argentino acaba de firmar por el Braga y ahora espera que Portugal vuelva a sacar lo mejor de él tras los baldíos pasos por el Dalian Yifang, el Chicago Fire y el Lille.

Su sueño era volver al Benfica, aunque espera que su nueva afición no se lo tenga en cuenta. "Siempre dije, y creo que a la gente de Braga no le va a molestar esto, que quería jugar en el Benfica. Pero también tuvo que ver al entrenador, la estructura directiva que estaba en su lugar, siempre hay mucho que evaluar. No fue posible ir a Benfica y cuando apareció el Braga fue todo muy rápido. Sí me querían aquí. Y ahora siento que tengo que hacer mucho para ayudar al Braga", declaró.