Gallardo quedó sorprendido con Russo, que pidió "ser más inteligentes"

Reparto de puntos, una vez más, entre Boca y River en su duelo en La Bombonera. Tras el encuentro, Gallardo y Russo dejaron su repaso al choque y terminaron con sensaciones dispares. El 'Muñeco' quiso ser exigente en sala de prensa.

"No me pareció para nada un partido bueno. Al encuentro le hubiese venido mejor la presencia de Cardona porque hubiésemos podido medir fuerzas de formas diferentes. No supimos cómo entrar en esos callejones del rival, no inquietamos demasiado. Nos costó generar situaciones porque había muchas piernas detrás de la pelota y no tuvimos desequilibrio individual ni precisión en los pases", reconoció el técnico 'millonario', sorprendido por el planteamiento de Russo.

"Pensé que iba a bajar a Tévez o poner un volante más. No creía que iba a preferir una línea de cinco defensas para concedernos la pelota y el espacio y que nosotros asumiésemos el protagonismo. Que no jugara Cardona le vino bien a Boca", añadió.

En el bando contrario, Russo sí quedó contento con el duelo de Boca en líneas generales y cree que hubiese podido sumar los tres puntos si se hubiesen evitado ciertos detalles: "Hay cosas que salieron bien, otras que hay que mejorar, pero el nivel del equipo fue bueno. Pudimos ganarlo, tenemos que ser más inteligentes".

"Hay que saber jugar estos partidos, debemos terminar siempre con once. Debemos ser más listos en los detalles: saber jugar con amarillas, saber usar y manejar los brazos sin que el rival nos lleve a situaciones confusas", lanzó el entrenador en un claro mensaje a Zambrano...