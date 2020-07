Garitano tiene claro que llegar a Europa pasa por ganarle al Sevilla

Si el Athletic quiere jugar en competiciones europeas la próxima temporada, tiene que ganar, ganar y volver a ganar. A Garitano le preguntaron en rueda de prensa por los puntos que necesitarán para lograrlo y él habló de victorias. Con ganarle al Sevilla, habrán dado un paso más.

"Necesitaremos bastantes si queremos estar ahí, no sé cuántos, porque no hago cálculos, el mejor cálculo es ganar mañana. Si lo hacemos, estaremos más cerca. Si no, estaremos más lejos. Tenemos en mente intentar ganar para seguir en la pelea", aseguró.

"En todos los partidos es importante con la igualdad que hay, pero siendo dos equipos que administramos bien las ventajas, es importante. Cuando dos equipos defienden bien y son fiables, ponerte por delante siempre cobra esa gran ventaja", analizó además.

"Nos quedan diez días después de un año larguísimo y estamos en la final de Copa y en la pelea por entrar en Europa. Ahora no podemos bajar los brazos, ni rendirnos. Tenemos que echar todo lo que tenemos. El equipo lo va a intentar seguro", sentenció.