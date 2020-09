Gaspart defiende a Bartomeu: "No se merece que le echen los socios"

Tras lograr las firmas necesarias, la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu seguirá adelante. El movimiento contra la directiva es importante, pero también hay voces discordantes que han salido en defensa del presidente del FC Barcelona.

Es el caso de Joan Gaspart, ex dirigente azulgrana entre los años 2000 y 2003. "Bartomeu no se merece que le echemos los socios, que le digamos 'vete", aseveró en una entrevista para el programa 'El 10 del Barça'.

"Yo opino personalmente que el voto de censura no va a ganar, pese a las muchas firmas que lo han apoyado. Pero estoy seguro de que los que no se han pronunciado, de una masa de 100.000 socios, si lo hacen el día de la votación, si finalmente se realiza, no van a apoyar el voto de censura", añadió.

Gaspart se mostró crítico con la misma propuesta de moción: "Y una vez no se consiga, yo lanzo una pregunta al aire. ¿Para qué se ha hecho, qué hemos ganado? Si empezamos la Liga, empezamos bien, ganando, los socios pensarán que las cosas se han hecho bien".

"El 2-8 nos hizo daño, sí, pero eso no marca la historia del Barça ni al mejor jugador de la historia. Tampoco la marcó un 11-0 en el Bernabéu, que no hizo que el presidente se fuera", insistió el ex presidente del Barça.

"Un resultado no marca nuestra entidad, que es demasiado importante como para que un resultado tan humillante como un 2-8 nos diga lo que debemos hacer. Y un jugador, por mucho que sea el mejor del mundo, al que todos queremos y admiramos, no nos marca lo que tenemos que hacer", continuó respecto al 'caso Messi'.

"El club es demasiado importante, es el club el que decidirá y los dueños son 150.000 personas: que decidan las 150.000, no 20.000 que democrática y legítimamente han hecho que vayamos todos a votar. Vamos a ver qué pasa", profundizó.

Por último, Gaspar reflexionó sobre los efectos negativos de la moción en pleno verano: "Si se vota y se dice que no, yo me preguntaré a dónde nos ha llevado esto, en plena campaña de jugar al Liga, que empezamos con la ilusión de volver al camino de los éxitos".