"En este circo el que menos se lleva es el futbolista"

La realidad de Tévez (ex de clubes europeos y poseedor hace pocos años de un multimillonario contrato en China) no es la de todos los jugadores en Argentina. Le han llovido críticas.

La 'Gata' Fernández, de Estudiantes, replicó de forma sutil a Tévez. "No creo que todos los jugadores en Argentina tengan la posibilidad de vivir como muchos piensan. Sin el jugador, la pelota no gira, y en todo este circo el que menos se lleva es el futbolista", señaló.

Fernández se sumó a otros futbolistas de categorías menores que atizaron duramente a Tévez por sus palabras en las que da por hecho que todo jugador puede vivir con menos. No todos, defienden. Hasta Maradona le dio al delantero de Boca: "Hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes les tiene que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar".