Gatti ya tiene el alta médica

El 'Loco' Gatti ha pasado dos semanas ingresado por coronavirus. Dos largas semanas, tras las que ha podido volver a su casa, donde continuará con su recuperación, siguiendo las órdenes de los médicos.

"Les escribo para darles la buena noticia de que han dado de alta a mi padre. Ya se encuentra en su casa y ahora vienen días en los cuáles deberá estar tranquilo, recuperándose completamente y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le han solicitado", escribió Lucas Gatti en su cuenta de Twitter.

"Queremos agradecer especialmente al equipo médico que lo ha tratado y a todas las personas que nos han ayudado en este difícil momento considerando la situación mundial actual, los bloqueos y las distancias", añadió.

El ex portero de 75 años había ingresado "por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus", según explicó su hijo.

Lucas Gatti agradeció "todas las muestras de cariño", el "apoyo" y el "respeto" que recibió.

Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol argentino, Gatti nació el 19 de agosto de 1944 y su primer equipo, a comienzos de la década de 1960, fue Atlanta, desde donde fue transferido a River Plate.

Posteriormente recaló en Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, donde jugó entre 1976 a 1988 y desarrolló su etapa más gloriosa.

Con la 'Albiceleste' participó en 18 partidos y se retiró como jugador a los 44 años. Desde hace años participa como comentarista en programas deportivos en Madrid.

El periodista Tomás Roncero, compañero suyo en la tertulia televisiva en la que ambos participan, charló con él tras su vuelta a casa, tal y como publicó a continuación en el diario 'AS'.

"El tema era serio, aunque tengo que decir que yo apenas he sufrido porque el coronavirus no me atacó de mala manera como por desgracia le está ocurriendo a otra gente, y sobre todo en Madrid donde está castigando muy fuerte", dijo Gatti.

Gatti dio positivo al tratar de viajar a Argentina. Fue asintomático, pero tuvo que estar ingresado en el hospital desde ese momento. "Para mí esos primeros días fueron desesperantes", explicó.

"Los médicos me diagnosticaron que tenía un leve neumonía en el pulmón, lo que demuestra que el coronavirus me estaba afectando sin yo darme cuenta", añadió.

Gatti superó el coronavirus sin presentar los síntomas habituales, como la fiebre o la tos, y aseguró no haber temido por su vida, a pesar de padecer problemas de corazón. "No es tan fácil llevarme para allá arriba. No ha llegado mi momento", afirmó.

Ahora le esperan otros quince días de confinamiento en casa. Y en sus planes inmediatos está el marcharse a su Argentina natal a reunirse con sus seres queridos una vez el estado de alarma se levante, justo lo que intentaba hacer cuando el virus le frenó en seco.