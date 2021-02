Gattuso explicó su nuevo 'look': "Me hice un agujero en la cara"

Gennaro Gattuso apareció este sábado, durante Nápoles-Juventus de la Serie A, con un bigote un tanto pecular: sin barba ni perilla.

Y aunque a algunos les suene a broma, en 'Sky Sport' le preguntaron por el motivo... y el técnico italiano lo desveló: "La verdad es que me corté la barba y me hice un agujero en la cara".

"No quise ir al peluquero porque habla demasiado y Valerio Fiori me prestó su máquina de afeitar. El problema es que tiene la misma desde 2003 y me arruinó la barba, así que tuve que cortar todo. Es un problema, lo sé", agregó.

Gattuso, además, aseguró ante las últimas críticas: "Nos faltan muchísimos jugadores, mostramos espíritu de equipo y supimos sufrir. Si hubiese tenido la mínima duda sobre este grupo ya estaría en mi casa, lejos de aquí",

"Sé que estos chicos me escuchan y si alguien piensa que no estoy a la altura del Nápoles no me importa. Acepto las críticas, pero no los ataques personales", añadió.