Gayà habló de su fuerte golpe: "Sabía que era algo fuerte"

El lateral de la Selección Española Gayà reconoció tras el amistoso ante Países Bajos que estaba "mejor gracias al doctor". "La herida se ha quedado bien y ahora toca ponerme bien lo antes posible", dijo a los medios de 'la Roja'.

Pero este jueves ha explicado a 'Marca' cómo lo vivió en el momento, que supuso un gran susto para él y para el resto de los jugadores. "Ahora se me está hinchando un poco más el ojo y toda esa zona, pero el corte y la herida están mejor. Me duele poco. A ver si cicatriza rápido y estoy listo lo antes posible", explicó.

Además, Gayà recordó a la perfección la jugada: "Un centro lateral, despejo y me llevo el trompazo. No lo vi venir y eso hizo que el golpe fuera más duro al no esperarlo. Hateboer va a rematar y me da a mí. Yo me llevé la peor parte. Él me escribió luego para ver cómo estaba. Le dieron cuatro puntos".

El jugador del Valencia desveló también que tuvo que tomar "calmantes y antinflamatorios" para poder dormir. "Sabía en todo momento qué pasaba. Noté mucho dolor enseguida. Sabía que tenía algo y veía que pedían que entrarán rápido a verme. La sangre ni la vi. Me puse la mano porque sabía que era algo fuerte", añadió.